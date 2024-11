Harrison Targino cria programa de financiamento para que jovens advogados montem primeiro escritório

Harrison Targino, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB-PB) e candidato à reeleição, tem compromisso com a valorização e o apoio à jovem advocacia. Para o próximo mandato, ele apresentou um conjunto de propostas voltadas ao desenvolvimento e à capacitação dos novos profissionais.

Entre as iniciativas, destaca-se o programa “Meu Primeiro Escritório”, que oferece financiamento para mobiliário, além de cursos de gestão e marketing, consultoria contábil e suporte na criação da primeira empresa.

Complementando essa ação, Harrison pretende criar uma linha de crédito facilitada, dentro do programa ADVOCred, para que jovens advogados adquiram mobiliário, obtenham capital de giro e financiem a criação de seu primeiro escritório.

“Essa proposta vai além do apoio financeiro; ela incentiva o empreendedorismo jurídico, oferecendo também consultorias especializadas nas áreas contábil e de marketing”, explicou.

Também está previsto o programa de facilitação e subsídio para certificação digital de jovens advogados, inclusive para os que precisarem de certificado PJ para abrir sua sociedade de advogados.

Para aqueles que buscam aprimoramento contínuo, o atual presidente planeja instalar cabines de estudo na nova sede da OAB, onde advogados poderão se preparar para concursos, especializações e pós-graduações. Além disso, ele propõe um forte incentivo ao concurso público, fortalecendo o diálogo com órgãos públicos para garantir a realização de concursos que assegurem remuneração digna.

Outro projeto relevante é o programa “Meus Primeiros Passos Profissionais”, que, em parceria com as comissões da Ordem e o sistema de justiça, apresentará aos jovens advogados as diversas áreas do direito, promovendo visitas guiadas ao Fórum, Tribunais e outros espaços da justiça. Com essa ação, os novos profissionais poderão compreender melhor as dinâmicas da carreira.

Harrison também planeja criar a “Biblioteca Digital OAB”, oferecendo acesso gratuito a uma vasta coleção de conteúdo jurídico digital, e a “Biblioteca Itinerante OAB”, um sistema de empréstimo de livros jurídicos que incentivará a formação contínua.

“Acreditamos que investir na jovem advocacia é fundamental para o fortalecimento da nossa classe. Com essas propostas, queremos criar um ambiente mais favorável e inclusivo para os novos profissionais, garantindo que tenham as ferramentas necessárias para alcançar seus objetivos”, afirmou Harrison.

RECONHECIMENTO

A gestão de Harrison Targino como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB-PB) se destaca pela defesa intransigente das prerrogativas da advocacia e pelo trabalho desenvolvido para beneficiar as mais diversas especialidades. Na advocacia criminal, por exemplo, suas ações são reconhecidas e elogiadas por profissionais de todo o estado.

O advogado Sheyner Asfóra afirmou que seu apoio a Harrison na eleição da OAB decorre do trabalho realizado e da valorização da advocacia criminal paraibana.

Entre as ações realizadas pela OAB Paraíba, Sheyner destacou as visitas institucionais à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria de Administração Penitenciária, às Polícias Militar e Civil e ao Ministério Público, com o objetivo de estreitar e resgatar as relações institucionais. “Essa aproximação é importante para estabelecer um canal de contato direto, evitando assim possíveis tensionamentos em situações que envolvam advogados e advogadas no exercício da profissão”, disse.

Sheyner também lembrou que a gestão de Harrison Targino foi responsável pela realização da plenária da Advocacia Criminal, pela criação e implementação do parlatório virtual e por ações junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba para discutir a criação da Vara de Organização Criminosa e da Vara do Juiz de Garantias, além de atender demandas de advogados e advogadas que buscaram o apoio da Ordem.

Entre outras ações, destacam-se: o evento realizado na OAB Paraíba com a presença do Corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba, onde foram apresentadas pautas de interesse da advocacia criminal, e o evento na OAB com a presença de um desembargador da Câmara Criminal, onde foram discutidas questões de interesse da advocacia criminal.

A gestão de Harrison Targino também se sobressaiu pela realização de diversas atividades voltadas a advogados e advogadas criminalistas na Escola Superior da Advocacia (ESA), como o curso de iniciação na Advocacia Criminal, entre outros temas focados no aprimoramento da atuação na área.

Sheyner também destacou a importância de eleger a chapa encabeçada por Alberto Jorge e Jarlany Vasconcelos, que é advogada criminalista, para presidente e vice da subseção da OAB de Campina Grande.

“Precisamos eleger candidatos comprometidos com a advocacia e que defendam também a área criminal. Alberto e Jarlany têm sido defensores incansáveis da Advocacia Criminal em Campina Grande, e o reconhecimento ao trabalho deles é mais do que merecido. Juntos de Harrison, eles formam uma equipe comprometida com o fortalecimento da advocacia criminal”, disse.

Sheyner Asfóra é advogado criminalista com mais de 20 anos de atuação profissional. Foi presidente da Comissão de Justiça Criminal da OAB-PB, presidiu o Conselho da Comunidade vinculado à Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa como representante da OAB-PB, foi Conselheiro Federal entre 2016 e 2018 e concorreu ao cargo de presidente da OAB-PB no ano de 2018.