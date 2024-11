Equipes da Prefeitura discutem Segurança Alimentar no evento Alimenta Cidades Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande promove nesta segunda e terça-feira, dias 11 e 12 de novembro, uma ampla discussão para promover um diálogo sobre Segurança Alimentar no Município.

O evento, que faz parte do Alimenta Cidades Campina Grande, é realizado por meio da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (CSAN), da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e tem a participação de representantes governamentais, da sociedade civil e demais atores ligados ao tema da Segurança Alimentar.

A abertura ocorreu na manhã desta segunda-feira, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/CG, com as presenças de Dorgival Vilar, que é gerente de Acompanhamento de Ações Governamentais, que faz parte do Gabinete do Prefeito, na ocasião representando o prefeito Bruno Cunha Lima; Paulineto Sarmento, coordenador da Assessoria Jurídica da Semas, representando o secretário Fábio Thoma; Rommel Siqueira, coordenador do CSAN, além de representantes da Secretaria Municipal de Educação (Seduc).

Também presente a ex-secretária da Semas e vereadora eleita, Pâmela Vital do Rego; além de Claudia Boca, coordenadora Geral de Promoção de Alimentação Saudável, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e representantes do Instituto _Comida do Amanhã_.

Na sua apresentação, a representante do MDS, Claudia Boca, apresentou detalhes da Estratégia de atuação do programa voltados aos 60 municípios participantes de todas as regiões do Brasil, entre eles, Campina Grande.

O Plano de Atuação foi dividido em eixos: “Ofertas do Governo Federal, por meio da Estratégia Alimenta Cidades”; Entregas Iniciais do Programa (Edital de Cozinha Solidária e Banco de Alimentos), entre outros pontos.

“Campina Grande está inaugurando a nossa agenda presencial e estamos encantados com as iniciativas apresentadas nas oficinas. A nossa expectativa é de que todo o trabalho desenvolvido aqui possa não apenas avançar, como também servir de exemplo para outras cidades. Um passo importante é a adesão da cidade ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN. Isso porque o Governo Federal lançou portaria para destinar mais de R$ 15 bilhões ao programa de aquisição de alimentos e muitas famílias podem ser alcançadas no Município, ressaltou Claudia Boca.

Para Dorgival Vilar, o tema Segurança Alimentar mostra uma preocupação, não apenas para Campina Grande, como para todo o Brasil.

“Mas em Campina Grande temos um gestor sensível a essa pauta, que é prioridade. Prova disso foi a reabertura do Restaurante Popular ‘Prato do Povo’, entre outras ações, como o ‘Cartão Alimenta Campina’, anunciado recentemente pelo prefeito onde, inicialmente, cinco mil famílias serão cadastradas e receberão um cartão com crédito de 60 reais. Essas pessoas terão a liberdade de escolher os alimentos para levar à mesa. Além da abertura, em breve, do Banco de Alimentos”, ressaltou.

Na oportunidade, Rommel Siqueira, coordenador do CSAN, apresentou um diagnóstico de iniciativas de sucesso, realizadas no Município, em relação à segurança alimentar, mas também propostas para avançar muito mais nesse segmento.

“Nesses eixos que apresentamos estão o que Campina Grande tem feito e o que é prioridade, bem como as reais necessidades de cada equipamento, no sentido de tentarmos avançar, ainda mais, no quesito de uma alimentação de qualidade para nossa população”, disse o coordenador.

Na programação ocorreram apresentações de outros programas desenvolvidos, como o “Programa Alimentos que Transformam, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Jeremias; também do “Programa Plantar”, por Andrezza Maia de Lima, engenheira agrícola, que representou a Secretaria de Educação (Seduc).

O programa está inserido em 22 instituições de ensino e atende 9.500 crianças e adolescentes, na Rede Municipal de Ensino. A programação segue nesta terça-feira, 12, com visita das equipes à vários serviços ligados à Segurança Alimentar, no Município.