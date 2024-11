Campina Grande se destaca mais uma vez no cenário nacional. A cidade figura na 53ª posição no ranking das 100 melhores cidades do Brasil para se viver em 2024, superando até mesmo João Pessoa, que ocupa a 65ª posição. A análise é do estudo Desafios da Gestão Municipal (DGM), divulgado no Instagram pela página especializada em economia @ecodescomplicada.

O levantamento revela dados importantes sobre o desenvolvimento e a qualidade de vida das principais cidades brasileiras, tendo como base indicadores como educação, saúde, segurança e saneamento.

O estudo utilizou o Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), uma métrica sintética que avalia a evolução das cidades em 15 indicadores, distribuídos por quatro áreas essenciais: educação, saúde, segurança e saneamento. Com um IDGM de 0,603, Campina Grande superou diversas capitais do Brasil, mostrando um desempenho impressionante em relação a outras cidades de porte maior. João Pessoa, por sua vez, obteve um IDGM de 0,577, o que a posicionou um pouco abaixo da “Rainha da Borborema”, mas ainda assim, destacando-se entre as grandes cidades do país.

O estudo Desafios da Gestão Municipal também chama atenção para o papel fundamental que essas 100 cidades desempenham na economia do Brasil (que conta com 5.571 municípios). Juntas, elas representam cerca de 38,6% da população nacional, somando 78,3 milhões de habitantes em 2022.

Além disso, essas localidades concentram 44,2% do PIB do país, com um total de R$ 4 trilhões registrados em 2021. O PIB per capita das 100 maiores cidades é, em média, 12,5% maior do que o da média nacional, alcançando R$ 47,5 mil. Outro dado relevante é que essas cidades representam 52,3% dos empregos formais no Brasil, com 27,6 milhões de postos de trabalho registrados em 2022.

Campina Grande, ao manter-se entre as primeiras posições no ranking, demonstra um compromisso contínuo com a melhoria das condições de vida de sua população, mesmo diante dos desafios enfrentados pela gestão municipal.

Este tipo de pesquisa é sempre considerada uma ferramenta importante para avaliar as políticas públicas e os investimentos necessários para garantir um futuro mais próspero e justo para as populações urbanas.

Com o objetivo de estimular um debate mais profundo sobre as políticas públicas, o estudo destaca a importância de investir em áreas essenciais para o bem-estar da população.

A educação, a saúde, a segurança e o saneamento são fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável das cidades, e o desempenho de Campina Grande serve como exemplo para outras localidades do Brasil que buscam melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.