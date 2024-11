Campina Grande celebra o mês da Consciência Negra com programação especial

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação e em parceria com o Movimento Negro local, promove esta semana uma programação especial para celebrar o mês da Consciência Negra.

A iniciativa, que conta com a presença de diversas atrações culturais e educativas, reafirma o compromisso da cidade com a luta antirracista e a valorização das raízes africanas no Brasil.

Moisés Alves, professor, coordenador étnico da Secretaria de Educação e integrante do Movimento Negro de Campina Grande, destacou a importância dos dados e das atividades que marcam o evento, reforçando o papel essencial do movimento negro na sociedade.

“Há uma lei que precisa ser cumprida, e a promoção do evento é da Secretaria de Educação. As pessoas entendem que o movimento negro é apenas questão de pele, mas hoje é um outro espaço onde a gente perpassa pela questão de educação, mercado de trabalho , luta pelos direitos humanos. Nós crescemos muito, amadurecemos e é um dos movimentos mais importantes desse país. Quando chega a semana da consciência negra, lembramos que estamos crescendo juntos, e a prefeitura, órgãos oficiais de educação antirracista e das raízes africanas. “, afirmou.

A abertura do evento acontece às 18h no Teatro Municipal Severino Cabral, com uma programação que inclui uma apresentação especial da bailarina Wênia Sonally, atrações musicais com os artistas Érika e Augusto, e uma encenação de Quarto de Despejo , obra impactante de Maria Carolina de Jesus .

Outro destaque da programação é o lançamento da cartilha pedagógica de orientação educacional para toda a rede municipal de ensino e a apresentação do calendário Étnico-Racial, que será implementado a partir de 2025.

As atividades continuam no dia 12, com projetos de formação e workshops no auditório da Secretaria de Educação.