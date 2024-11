Advogado lança livro “Cem Grãos de Fé” com poesias inspiradas em superação e esperança

No último dia 8 de novembro, o advogado Manoel Clementino apresentou ao público o livro Cem Grãos de Fé, Poesias da Alma para a Alma , em um evento repleto de emoção no auditório do Seminário Diocesano de Campina Grande.

O lançamento reuniu familiares, amigos e admiradores da obra, que celebram a fé e a poesia como fontes de cura e esperança em meio aos desafios de saúde.

Durante a apresentação, Clementino explicou que o livro é fruto de um período de intenso crescimento espiritual, motivado por seu diagnóstico de câncer e o processo de superação da doença.

Ele descreveu a obra como um testemunho de fé e gratidão, que se consolidou enquanto passava por tratamentos médicos e experimentava uma transformação pessoal.

“Eu fiz da poesia um polo balsâmico, um polo divino, um alento para expressar a minha esperança. A obra é resultado de tudo isso”, afirmou o autor, que destacou a poesia como uma forma de encontrar paz e encorajar outros.

Ao relembrar seu tratamento, Manoel contou como a fé o ajudou a enfrentar a adversidade.

“Quando chegou o dia da cirurgia, eu já tinha em mente que aquele dado seria o dia específico de me tornar ex-canceroso, e isso aconteceu”, celebrou o advogado. Ele ressaltou que, conforme avançava em sua cura, os poemas foram tomando forma: “As poesias de gratidão iam surgindo, regularizando a cura. A medida que ela se configurava, a poesia se tornava mais robusta, mais rica e traduzida nessa obra que hoje lanço com muito orgulho, com muito amor e com muita humildade.”

Para Manoel Clementino, Cem Grãos de Fé representa mais que uma coletânea de versos; é uma declaração de confiança em um Deus que ele descreve como “vivo e capaz de operar milagres”.

Ele apresentou que, após seu diagnóstico, a fé ganhou um novo significado em sua vida: “A fé me passou de um cristão que simplesmente frequenta a igreja para alguém que acredita num Deus vivo, capaz da cura do milagre. Basta você acreditar. E isso que eu fiz efetivamente.”

A obra está disponível nas principais livrarias de Campina Grande por R$ 30,00, e a renda líquida das vendas será destinada às obras do Seminário Diocesano do Alto Branco.

*Vídeo: ParaibaOnline