6ª edição da Pet Weekend será lançada em João Pessoa

O Sebrae/PB, em parceria com o Mangabeira Shopping, realiza nesta quarta-feira (13), na Ilha Tech, o lançamento da 6ª edição da Pet Weekend, considerada a maior feira pet de João Pessoa.

Conforme dados do Radar Sebrae, somente na capital existem atualmente 820 empresas no segmento, que apresenta crescimento constante e se mostra uma oportunidade para bons negócios.

Contudo, para garantir o sucesso do empreendimento, é fundamental seguir alguns passos estratégicos e estar bem preparado. O analista técnico do Sebrae/PB, Lhano Osawa, cita ser fundamental realizar uma pesquisa de mercado com análise detalhada sobre o mercado local, além de conhecer o perfil dos clientes, quais serviços são mais demandados e quais produtos têm maior procura.

“A realização de uma feira pet em João Pessoa é uma oportunidade estratégica e enriquecedora para o segmento pet e veterinário da cidade, beneficiando diretamente tanto os tutores quanto os lojistas. João Pessoa, como um polo crescente de desenvolvimento econômico e bem-estar animal, tem visto uma expansão significativa na demanda por produtos e serviços voltados para os animais de estimação. Este evento é uma excelente plataforma para promover a troca de conhecimento, a atualização de profissionais e o fortalecimento da rede de negócios do setor”, afirma Lhano Osawa.

No evento de lançamento oficial serão realizadas duas palestras no formato de talk show: “Distribuição e logística de entrega para o varejo”, com Humberto Ramalho, CEO da Pakot Express; além “Como estruturar minha força de vendas, através dos canais digitais”, com Jeferson Araújo, CEO e fundador da Showkase. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no link.

A Pet Weekend acontece nos dias 23 e 24 de novembro, no estacionamento do Mangabeira Shopping, e contará com a participação de empresas do segmento Pet, como expositores, além de apresentações de agility, desfile de moda pet e palestras com profissionais do setor.

O objetivo é promover o encontro entre lojistas do setor pet e fornecedores com o consumidor final; estimular a troca de experiências e a geração de negócios; além de apresentar tendências e inovações do mercado pet.