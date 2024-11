Podcast: entenda sobre a hérnia inguinal em cães

No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcanti explicou sobre a hérnia inguinal em cães, uma condição que ocorre principalmente em machos, localizada entre a bacia e o períneo.

Ele destacou que essa hérnia pode ser causada por esforço na defecação, especialmente se as fezes forem muito secas.

A condição se manifesta com inchaço na região e pode ser diagnosticada por palpação ou exames de imagem.

Edroaldo reforçou a importância de procurar um veterinário para tratamento, que geralmente é cirúrgico, e mencionou o cuidado com a dieta do animal no pós-operatório.

