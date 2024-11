Podcast: Empaer reforça a relevância do Plano de Recursos Hídricos do Rio Paraíba

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Geneilson Evangelista da Silva, assessor regional de crédito rural da Empaer em Campina Grande, abordou a relevância do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba.

Ele explicou que a iniciativa envolve uma série de consultas públicas, como a que ocorreu recentemente em Campina Grande e atualmente em Monteiro.

O plano busca harmonizar os interesses de diversos usuários da água do rio, incluindo irrigantes, pescadores, indústrias e o turismo, de modo a garantir o uso sustentável dos recursos hídricos, essencial para a agricultura e a economia local.

Geneilson destacou que o plano inclui ações para preservar a qualidade e a quantidade da água ao longo da bacia.

Estudos de viabilidade já foram realizados, analisando a ocupação do solo e a presença de atividades como piscicultura e carcinicultura, que impactam diretamente o rio.

Ele ainda enfatizou a importância de recuperar áreas degradadas e proteger as matas ciliares, essenciais para a estabilidade ecológica do rio.

