Saúde de João Pessoa implementa novo Protocolo de Manejo de Feridas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está implementando um novo Protocolo para Manejo de Feridas, que traz como avanço a inclusão da Atenção Primária no manejo de feridas que necessitam de curativos especiais. O novo organograma assistencial foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) em reunião ordinária realizada nesta quinta-feira (7).

A partir de agora, os pacientes que possuem feridas crônicas, que são aquelas que não cicatrizam há pelo menos três/quatro semanas, receberão a assistência para os curativos nas unidades de saúde da família (USFs) onde são assistidos, sem a necessidade de retornar aos hospitais. Anteriormente, esse tipo de assistência acontecia apenas em policlínicas e unidades hospitalares.

“Estamos buscando descentralizar os serviços sempre que possível, garantindo uma assistência ampla e que fica cada vez mais perto das pessoas e de quem realmente precisa do serviço”, destaca o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

A criação do protocolo e a implantação foi possível por meio da parceria entre a Gerência de Medicamentos e Assistência em Farmácia (Gemaf), Gerência de Atenção Primária, Área Técnica de Doenças Crônicas e o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), todos serviços da rede municipal de saúde.

Dentro do protocolo acontece a dispensação diretamente para a USF dos curativos especiais necessários para cada usuário durante o prazo de 15 dias. Ao longo desse tempo, o usuário estará sendo sempre assistido pela equipe para a realização dos curativos, que devem ser feitos na própria USF ou em casa, pela equipe de saúde da família, nos casos dos pacientes acamados.

“A implementação desse protocolo para o tratamento de feridas com curativos especiais é uma conquista para toda a rede. Anteriormente, a atenção primária não estava inserida nessa assistência, o que só foi possível diante de um protocolo abrangente e bem estruturado, que também tem proporcionado capacitações para os profissionais da nossa rede para o manuseio do material, além disso, curativos especiais têm um alto custo para a aquisição e a SMS poder proporcionar isso aos seus usuários é um diferencial”, ressalta a enfermeira responsável técnica da Atenção Primária, Dayanne Guedes.

Apesar de estar em fase de implantação, já estão sendo atendidos cerca de 100 pacientes na Atenção Básica. Para ser incluído no serviço, o usuário deve passar por uma avaliação na unidade em que é atendido e, após isso, poderá ser inserido no programa.

Uma das pacientes é a moradora de Mumbaba, Maria Irenilda de Souza. Ela conta que estava com uma ferida há mais de 10 meses que não cicatriza quando procurou a unidade de saúde. “Quando cheguei na unidade fui muito bem atendida e comecei o tratamento com o curativo especial e tenho evoluído bastante em pouco mais de um mês, a dor da ferida diminuiu, o tamanho da ferida, são muitas melhoras desde que começamos com o uso desse curativo, além da assistência que recebo de toda equipe da unidade que tem sido muito importante para a minha cicatrização, que evolui a cada dia”, relata a usuária da USF Canaã.