Prefeitura de Campina Grande antecipa pagamento dos contratados

A Prefeitura de Campina Grande anunciou a antecipação do pagamento dos servidores contratados para esta sexta-feira, 8.

Pela tabela, o calendário de quitação da folha dos prestadores de serviços ocorreria no dia 10, domingo – portanto, poderia ocorrer na segunda-feira.

A gestão mantém, mais uma vez, o compromisso de manter a regularidade no calendário de pagamentos, conforme o calendário oficial.

De acordo com a Secretaria de Finanças do Município, até o início da tarde desta sexta-feira os recursos referentes ao pagamento dos contratados já estarão disponíveis nas contas dos servidores no Bradesco.