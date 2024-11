A cidade de João Pessoa sediou esta semana o 13º Consepre (Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil). O encerramento acontece na noite desta sexta-feira (8). Nesta quinta, equipes da Secretaria Municipal de Cultura de Campina Grande promoveram uma ação em alusão ao Maior São João do Mundo, com dança e personagens caracterizados levando a nossa tradição junina para todos que estão participando do evento.

Ao tomar conhecimento da ação, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, destacou a importância da trabalho dos colegas de gestão.

“Temos O Maior São João do Mundo como nosso maior evento, nosso principal motor econômico, algo já consolidado em todo o Brasil e até fora dele. Porém, temos que destacar esse trabalho colaborativo dos entes da Gestão em estar sempre ocupando todos os espaços para reforçar ainda mais a grandiosidade de Campina”, elogiou.

Ainda conforme Tâmela, esse trabalho precisa seguir crescendo e só a interação completa de todas as secretarias – como vem ocorrendo com muitas – pode gerar o resultado esperado.

“Temos na Secretaria de Cultura uma das maiores parceiras nos eventos que gerimos. Mas não podemos deixar de reconhecer também o envolvimento de outras pastas que, funcionando como peças de uma grande engrenagem, fazem a Gestão do prefeito Bruno Cunha Lima se destacar em diversos setores”, finalizou.