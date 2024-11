A medida é válida para todas as linhas que compõem o transporte público no Município. A gratuidade será para todos os passageiros e não apenas para estudantes que irão fazer as provas do Enem. A frota de veículos estará em circulação das 5h até às 20h e as linhas que passam nos locais de prova terão um acréscimo da ordem de 30%.

“Nosso objetivo é facilitar a vida do estudante que vai fazer o Enem. É um suporte da Prefeitura de Campina Grande para aqueles candidatos que têm baixa renda. Queremos garantir que ninguém deixe de fazer a prova. Além disso, vamos beneficiar toda a população, abrindo o programa para todos aqueles que quiserem utilizar o transporte público, da mesma forma como aconteceu no primeiro dia do exame”, disse o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

Passagens Gratuitas

Cerca de 600 mil passagens gratuitas no transporte público já foram registradas desde que o Tarifa Zero começou em 2022, nos primeiros sábados de cada mês e datas especiais (Natal, nas eleições e nas provas do Enem, por exemplo).

Para informações adicionais, dúvidas ou reclamações, a STTP disponibiliza o telefone de plantão (3341.1517) por mensagem via WhatsApp Mobilidade.