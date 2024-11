O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), dará prosseguimento ao processo de atualização cadastral do Cartão Alimentação, no período de 12 a 14 deste mês, para os beneficiários residentes nas cidades de Algodão de Jandaíra (12); Remígio (12 e 13); Sossego (13); e Pilõezinhos, (14).

O Programa Cartão Alimentação, que atualmente beneficia 52 mil famílias no Estado, em 141 municípios, é um programa socioassistencial com concessão de auxílio financeiro para famílias em situação de extrema pobreza.

Sempre no dia 10 de cada mês, o Cartão Alimentação recebe um crédito no valor de R$ 50,00, não cumulativo. Esse crédito é válido para uso exclusivo na rede de estabelecimentos credenciados ao Programa, em todo território paraibano. Os mercados são identificados com banner do programa na fachada do estabelecimento.

O valor creditado no cartão deve ser utilizado para compras exclusivas de alimentos. A gestão do uso do valor é de responsabilidade do beneficiário, podendo ser utilizado entre o dia 10 até o último dia do mês.

Confira o local da atualização cadastral:

Algodão de Jandaíra

Data: 12/11

Local: Escola Cidadã Integral (ECI) Euclides Mousinhos Santos

Endereço: Rua Projetada S/N

Remígio

Data: 12 e 13/11

Local: Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) José Bronzeado Sobrinho

Endereço: Avenida Joaquim Cavalcante de Moraes

Sossego

Data: 13/11

Local Escola Cidadã Integral (ECI) José Vitorino de Medeiros

Endereço: Rua Eliezer Francisco dos Santos, 1447, Centro

Pilõezinhos

Data: 14/11

Local: CRAS

Endereço: Avenida Antônio Alves Barbosa, S/N