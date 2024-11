Vendas no Dia de Finados impulsionam floricultores e animam para o fim de ano

Em Campina Grande, no Dia de Finados, as tradicionais feiras de flores se tornaram um ponto de encontro para os campinenses, que foram homenagear entes queridos. Floricultores, como Bernadete das Flores e José Marconi Brito, registraram bons resultados nas vendas, mesmo se deparando com preços altos de mercadorias.

Para Bernadete, o aumento no preço das flores não foi suficiente para frear as vendas, que foram satisfatórias.

“Para mim, e para todos nós, foi muito bom. O que nós botamos saiu tudo. O preço foi um pouco alto para chegar até nós, mas demonstramos um jeito e vamos ganhando alguma coisa”, comentou. Bernadete destacou ainda a preferência dos clientes por arranjos pequenos, adequados para os túmulos.

“Vendi muito arranjo floral. Lá no cemitério tem que ser arranjo pequeno. Então fizemos de rosas, girassóis, monsenhor, astromélia e várias flores, porque só um tipo não dá o arranjo que o pessoal exige”, explicou a florista.

José Marconi Brito também propôs o desafio do aumento de preços e, por isso, precisou reduzir o volume de mercadorias compradas para a feira.

“As flores, a gente não trouxe como sempre, porque os valores aumentaram muito e a gente não ia se complicar comprando muito e o valor alto. Foi razoável. Não foi como há dez anos atrás, mas deu para escapar”, ponderou ele. Marconi ainda destacou a queda nas vendas de cravos, que antes eram muito procuradas para o Dia de Finados, mas que este ano teve uma procura abaixo do esperado.

A lei da oferta e procura também se aplica à Feira de Flores e, em períodos de grande procura, como o Dia de Finados, o Natal e o Dia das Mães, os preços sobem, como explicou Bernadete das Flores.

“Nesses três períodos é tudo aumentado. É um aumento que a gente bota porque já vive no ramo. Não pode deixar de ter uma mercadoria para atender o cliente, mas vem bem mesmo. Passando esses períodos, as vendas diminuem, e os preços também”, justificou.

Com as festividades de fim de ano se aproximando, a expectativa dos floricultores para a temporada de vendas é alta. José Marconi acredita em um aumento na procura por flores específicas para essa época.

“No Natal, as rosas vermelhas são as mais procuradas, e para o fim de ano são as rosas brancas, amarelas, além do lírio branco e a paulista, que variam de preço. Hoje, por exemplo, estou vendendo rosa de 3 a 5 reais e a importada de 15 reais”, revelou ele, já de olho nas vendas para o encerramento de 2024.

