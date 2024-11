Sindipan/CG faz doação de 21 mil pães a instituições filantrópicas

Tradição na mesa do brasileiro e principal destaque de uma indústria que impacta positivamente a economia gerando milhares de empregos no estado, o pão também é simbolicamente associado a um sentimento de união e partilha. É justamente a partir dessa compreensão que o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Campina Grande (Sindipan/CG) e a Associação dos Industriais de Panificação, Confeitaria e Massas do Estado da Paraíba (Aspanep/PB) realizam, há 19 anos, uma ação social que promove a doação de pães para instituições filantrópicas da Rainha da Borborema e municípios da região.

Em 2024, a iniciativa, que também conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), vai contemplar 21 instituições, de Campina Grande, Esperança e São Sebastião de Lagoa de Roça. Cada uma delas será beneficiada com a doação de mil pães, que poderão ser retirados nas empresas parceiras conforme a necessidade e a dinâmica de consumo dessas instituições.

A entrega simbólica desses 21 mil pães foi realizada nesta quarta-feira (6), na sede da FIEPB. Conforme ressaltou o presidente da instituição, Cassiano Pereira, a iniciativa do Sindipan/CG e da Aspanep/PB é um exemplo bem-sucedido de como a responsabilidade e o compromisso social da indústria podem impactar positivamente a comunidade onde ela está inserida.

“Iniciativas como essa, que contam com o apoio da FIEPB, são de fundamental importância para fortalecer e reafirmar o compromisso da indústria com o desenvolvimento social das comunidades e territórios onde ela está inserida. Além disso, essa é uma ação humanitária, em que cada alimento doado também carrega consigo a nossa solidariedade e apoio. A FIEPB seguirá atenta e sempre disposta a apoiar iniciativas como essa”, afirmou Cassiano Pereira.

Por sua vez, o presidente do Sindipan/CG, Afonso Melo, enfatizou que a ação social, que já se tornou uma tradição na região de Campina Grande, só é possível a partir da união dos panificadores e seus fornecedores. Com cada um oferecendo o que a capacidade de sua empresa permite, a força dessa coletividade é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas atendidas por essas instituições.

“É muito prazeroso promover essa ação, que começou há muitos anos com a distribuição de pães para pessoas carentes na Praça da Bandeira. Essa iniciativa cresceu e, quando passou a ser realizada na FIEPB, nós conseguimos estruturá-la melhor, beneficiando as instituições de caridade. Esperamos que essa ação só cresça a cada ano, para que possamos atender um número ainda maior de instituições”, explicou Afonso Melo.

Impacto social

Os 21 mil pães doados pelo Sindipan/CG e a Aspanep/PB vão reforçar a alimentação de alunos, pacientes, moradores de rua e comunidades carentes, que são atendidos pelas instituições beneficiadas em 2024. Além de garantir a presença do pão nas refeições, os alimentos doados também são sinônimo de esperança e partilha para essas pessoas.

Maria Gerusa Santos, representante do Departamento de Assistência Social Bom Samaritano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, declarou que a doação auxilia a instituição a manter os seus atendimentos.

“Nós ajudamos muitas pessoas em bairros carentes e, no centro da cidade, pessoas que não têm um teto. Nós levamos a sopa junto com esse pão e vemos a alegria no rosto dessas pessoas. Nós também fazemos esse trabalho em comunidades, com famílias e crianças que muitas vezes não tem o que comer. É uma alegria muito grande”, comentou a voluntária.

Já Derlópidas Neves, presidente do Hospital da FAP, destacou que as doações reforçam a alimentação dos pacientes da unidade, que trata, principalmente, pessoas com câncer. “Todo recurso que chega em nossa instituição ajuda a diminuir os nossos custos, uma vez que nós tratamos inúmeras pessoas pelo Sistema Único de Saúde. Então, esses pães são muito importantes na alimentação dos nossos pacientes”, pontuou o gestor.