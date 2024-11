Sebrae apresenta roteiros turísticos da Paraíba no Rio Grande do Sul

Três destinos da Paraíba serão apresentados ao público no Festival Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), no Rio Grande do Sul, uma das principais feiras comerciais do setor na América Latina.

Os destinos turísticos paraibanos serão divulgados no estande do Sebrae Nacional nesta sexta-feira (8). Ao todo, o evento reúne mais de 2,5 mil marcas e 50 destinos internacionais.

De acordo com a gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, farão parte da programação as apresentações dos destinos “Rota dos Cactos”, realizado em Araruna; “Caminhos de Ariano”, realizado em Taperoá; e “Encantos do Rio Paraíba”, realizado na região litorânea, entre os municípios de Cabedelo e Santa Rita.

“Entre 2023 e 2024, o Sebrae/PB formatou 20 novos roteiros turísticos, de vivências e experiências, integrando cerca de 90 municípios, de 12 regiões turísticas paraibanas. E o Festuris Gramado é uma excelente vitrine para divulgar essas iniciativas e lançar novas rotas e roteiros turísticos, no mercado nacional”, disse Regina Amorim.

Ela acrescentou que no trabalho realizado pelo Sebrae/PB, construindo essas novas rotas e roteiros, são contempladas várias modalidades de turismo, desde a vivência rural, passando pela cultura, gastronomia, turismo de aventura e ecoturismo, sempre com foco na sustentabilidade, inclusão social, governança e acessibilidade. A meta, segundo Regina Amorim, é que até 2026 todos os 223 municípios do estado estejam inseridos nos roteiros turísticos com essas modalidades.

A gestora lembrou ainda que o evento, que começa nesta quinta-feira (7) e termina no sábado (9), sempre das 13h45 às 18h45, será uma oportunidade para networking, troca de experiência entre os participantes e ainda promover os destinos turísticos da Paraíba visando a temporada de férias e carnaval, em 2025.

“Será um estande onde haverá uma troca de conhecimentos muito rica, possibilitando excelentes parcerias e novos negócios para o portfólio de serviços personalizados e criativos, das agências de turismo”, falou.