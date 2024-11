Podcast: STTP faz balanço de ações no trânsito em Campina Grande

No quadro “Trânsito e Mobilidade Urbana” do programa Conexão Caturité, o superintendente da STTP, Victor Ribeiro, fez um balanço das ações mais recentes, como o “Tarifa Zero” para o Dia de Finados e o Enem, com reforço de frota para atender à demanda. Ele destacou que o serviço teve retorno positivo dos passageiros.

Ribeiro também comentou sobre os avanços na sinalização e recapeamento em diversas áreas de Campina Grande, incluindo a Avenida Floriano Peixoto e a Rua Damasco, visando aumentar a segurança viária, principalmente para pedestres.

Em resposta a demandas, a STTP prevê a implantação de semáforos de pedestres em pontos estratégicos, como na subida do viaduto para a Floriano Peixoto, onde a sinalização estava desgastada.

A STTP mantém equipes para a manutenção diária de semáforos e orienta os cidadãos a reportarem problemas e sugestões pelo WhatsApp (3341-1517), que aceita fotos, vídeos e áudios para melhorar o trânsito na cidade.

Ouça o podcast aqui.