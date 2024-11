Harrison vai implantar Clube da Advocacia, ampliar modalidades esportivas e criar projeto de corrida de rua

O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB-PB), Harrison Targino, candidato à reeleição, apresentou suas propostas para a área de esporte e lazer.

Entre as iniciativas estão a construção do Clube da Advocacia, a ampliação das modalidades esportivas e a criação de um projeto com consultoria para incentivar e orientar advogados e advogadas a prática da corrida de rua. As iniciativas são também voltadas para a promoção da saúde mental dos advogados e advogadas.

A implantação do Clube da Advocacia é uma das prioridades de Harrison. Com a viabilização de um terreno e a construção desse novo espaço, os advogados paraibanos terão acesso a um local dedicado à convivência e ao lazer, reforçando o vínculo com a Ordem e oferecendo mais oportunidades para a prática esportiva. Para ele, esse ambiente será fundamental para fortalecer o senso de pertencimento e a qualidade de vida da advocacia paraibana.

Harrison planeja reativar e expandir o leque de modalidades esportivas disponíveis. A inclusão de atividades como vôlei de praia, beach tênis, futevôlei, tênis, xadrez, judô e jiu-jitsu proporcionará mais opções aos profissionais, promovendo saúde física e mental. Também serão organizadas competições internas e campeonatos interinstitucionais, incentivando a interação entre advogados e outras categorias profissionais.

Outro destaque é o projeto “Corrida de Rua dos Advogados”, que consiste em treinos contínuos supervisionados por técnicos especializados em corrida. Essa iniciativa oferece aos advogados e advogadas a oportunidade de manter a prática regular de atividade física, promovendo saúde e bem-estar ao longo do ano. Além disso, a OAB-PB planeja realizar a “Corrida dos Advogados da Paraíba”, um evento aberto ao público que incentiva a confraternização entre advogados e a sociedade, celebrando o compromisso da Ordem com o lazer e a inclusão.

Harrison Targino enfatizou que as iniciativas de esporte e lazer vão além da promoção da saúde física, pois também reforçam os laços de união e solidariedade entre os advogados paraibanos. As ações implementadas por Harrison, como Clube da Advocacia, serão coordenadas pelo advogado Rodrigo Farias, por meio da Caixa de Assistência.

“Desejamos que a OAB-PB se torne um espaço que priorize o bem-estar de seus membros e que ofereça oportunidades para que cada advogado se sinta parte de uma comunidade ativa, inclusiva e saudável. Juntos vamos transformar essa visão em realidade e promover a integração de todos os nossos colegas paraibanos”, concluiu Harrison Targino.