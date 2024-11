Carla Felinto e Bruno Veloso destacam propostas para a advocacia jovem

A candidata à presidência da OAB Campina Grande, Carla Felinto e o candidato a vice-presidente Bruno Veloso compõem a chapa, com a intenção de uma OAB de todos e para todos.

Em uma das propostas de grande importância para a advocacia jovem está o apoio e a capacitação para os jovens advogados, que saem do ensino superior e necessitam de uma orientação.

A criação de programas de mentoria e apoio, com orientação de profissionais com grande experiência no mercado é importante para o jovem que ingressou na carreira recentemente.

A proposta também inclui parcerias com instituições de ensino, e a criação de um Manual da Jovem Advocacia, orientando os novos advogados na construção da sua carreira, desde os valores a serem cobrados até as redes de contatos.

A candidata Carla Felinto garante que a OAB Campina Grande pode e deve auxiliar os jovens advogados nos novos e complexos desafios da profissão.