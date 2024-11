Baía da Traição decreta estado de calamidade pública devido ao avanço do mar

O município de Baía da Traição, no Litoral Norte da Paraíba, decretou estado de calamidade pública em áreas da Praia do Forte, devido à erosão costeira e aos graves danos causados pelo avanço do mar.

A medida, reconhecida pela Assembleia Legislativa da Paraíba e publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (7), tem vigência inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação.

Com o decreto, a prefeitura poderá solicitar apoio emergencial dos governos estadual e federal para ações de recuperação e proteção das áreas afetadas.

Caso necessário, a área de calamidade poderá ser expandida para regiões adjacentes.