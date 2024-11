Agrotec 2024 acontece na UEPB até a próxima sexta-feira

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Medeiros está acompanhando o Agrotec 2024, evento realizado no campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca, que ocorre até a próxima sexta-feira.

Ele conversou com a reitora Célia Regina e o professor José Félix, diretor da Escola Agrícola Assis Chateaubriand, sobre a importância do Agrotec para a região.

Com programação variada, o evento oferece palestras, workshops e exposições agropecuárias, mostrando técnicas e inovações do setor agropecuário, além de produtos como artesanato e alimentos agroecológicos, contribuindo para o desenvolvimento dos produtores locais e o aprendizado dos estudantes.

Ouça o podcast aqui.