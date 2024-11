Coluna destaca mudanças no Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba

Nesta terça-feira, o Pleno (a totalidade dos desembargadores) do Tribunal de Justiça da Paraíba elegeu, “pelo critério de merecimento”, o juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Carlos Eduardo Leite Lisboa, como desembargador da Corte.

A posse foi imediata. “Nós servimos ao povo, que tanto precisa de nós. Esse é nosso trabalho, é a razão da nossa existência”, verbalizou o novo desembargador.

Carlos Eduardo ganhou notoriedade midiática, há alguns anos, por ter sido o relator, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, das ações que culminaram com a cassação do ex-governador Cássio Cunha Lima.

Na mesma sessão administrativa, o TJ-PB promoveu à condição de desembargador o juiz José Guedes Cavalcanti Neto, da 4ª Vara Criminal da Capital.

“Chegar agora ao Tribunal é uma grande alegria e vem coroar essa carreira por tantos anos de dedicação, e na verdade de prazer, porque eu sempre tive esse sonho de ser juiz e sempre exerci a profissão com prazer, com alegria, procurando dar uma certa leveza à profissão”, afirmou o escolhido.

Ainda ontem, João Azevêdo definiu a escolha da advogada Anna Carla Lopes para a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) pelo ´Quinto Constitucional´ – indicação originária da seccional da OAB.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse AQUI!