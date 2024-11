A senadora Daniella Ribeiro (PSD) parabenizou a Funasa Saúde, associação genuinamente paraibana sem finalidade lucrativa, pelos seus 30 anos de fundação. A parlamentar fez uma postagem em que ressalta o compromisso da Funasa Saúde com o bem-estar e a saúde dos paraibanos.

“Parabenizo a Funasa Saúde pelos 30 anos de dedicação à saúde dos paraibanos. Uma história de compromisso, iniciada em 1994, com grandes nomes na sua administração consolidada como patrimônio dos seus associados e referência em gestão sustentável”, diz Daniella.

A senadora completa: “Do Sertão ao Litoral, a Funasa Saúde cumpre seu papel de cuidar das pessoas. Que venham mais conquistas!”

A Funasa Saúde, que opera planos de saúde, é autogerida pelos seus associados, que escolhem através de eleição a Diretoria Executiva e Conselhos. Todas as informações sobre o processo de adesão à Funasa Saúde estão disponíveis no perfil do Instagram da Funasa Saúde (@funasasaude).