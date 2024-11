Parque Arruda Câmara se destaca como espaço de recuperação de animais silvestres

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) é uma das áreas verdes mais visitadas pela população de João Pessoa e Região Metropolitana, chegando a receber cinco mil pessoas durante um fim de semana. Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, o parque vem se destacando como um espaço que atende e recupera animais vítimas do tráfico, resgates e maus-tratos.

Com 26,8 hectares, numa área de Mata Atlântica, a Bica é hoje referência no cuidado de animais silvestres, dispondo de um ambulatório onde uma equipe de médicos veterinários e biólogos realiza procedimentos de urgência, emergência e pouco invasivos. Além do ambulatório, a equipe de profissionais da Bica atua em parceria com clínicas veterinárias, para a realização de procedimentos mais complexos, como, por exemplo, tratamento dentário dos animais, fisioterapia, procedimentos cirúrgicos, exames de imagem como ultrassom e raios-X, exames laboratoriais, entre outros.

Um dos exemplos mais recentes é a leoa Mimi, que tem 20 anos e é considerada um animal idoso. Mimi vem sendo acompanhada pelos médicos veterinários, zootécnicos, biólogos e tratadores da Bica. Em agosto deste ano fez um check-up, com exames de ultrassom, raios-X, citológico, exames oftalmológicos e recebeu atendimento odontológico com tratamento de canal e retirada de alguns dentes. Mimi foi acolhida na Bica em maio de 2023, vinda de um zoológico de Teresina, no Piauí.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que a Bica é referência não só pelas ações com animais, mas também no cuidado com a flora. “Temos uma equipe de educadores ambientais que recebem os visitantes e repassam informações sobre o parque. Somos referência também para estudantes de medicina veterinária, que encontram na Bica um espaço para pesquisa. Sem contar que o parque é referência também em lazer para a população”, destacou.

Reserva Biosfera da Mata Atlântica – Em fevereiro de 2022, o Parque Arruda Câmara conquistou o título de Posto Avançado da Reserva Biosfera da Mata Atlântica. Depois de passar por um processo de avaliação, com técnicos do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, o parque se tornou apto a pleitear o título. A Bica passou a ser reconhecida como uma instituição que desenvolve projetos de preservação e recuperação do bioma Mata Atlântica que envolvam pesquisa e educação ambiental, contribuindo para a conservação da biodiversidade, pesquisa e promoção do desenvolvimento sustentável e educação ambiental.