Na tarde dessa segunda-feira (4), um incêndio atingiu um canavial às margens da BR-230, na altura do quilômetro 52, próximo ao município de Cruz do Espírito Santo, na Grande João Pessoa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as chamas eram visíveis de longe para motoristas no sentido João Pessoa/Santa Rita.

O Corpo de Bombeiros, acionado para o local, conseguiu conter o incêndio em cerca de 20 minutos.

Segundo o capitão Correia, o fogo foi rapidamente extinto e não houve registro de vítimas.