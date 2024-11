Evento regional: Aesa discute impactos da seca no Nordeste

Discutir os impactos da seca na gestão hídrica e as estratégias de adaptação para aprimorar a previsão e o monitoramento dos períodos de estiagens. Esses são o foco da 4ª Reunião de Avaliação do Monitor de Secas, que será realizada, a partir desta terça-feira (5), em Aracaju (SE) com participação de especialistas de todo Nordeste. A Paraíba será representada por meteorologistas da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa).

A agência estadual vai apresentar o Sistema Estadual de Informações de Riscos Agrohidroclimáticos (Seira), uma plataforma on-line que fornece previsões diárias, mensais e sazonais, além de alertas sobre eventos climáticos extremos. A apresentação será realizada pelos meteorologistas Danilo Cabral e Marle Bandeira.

Utilizando tecnologias como modelagem climática e sensoriamento remoto, o Seira permite monitorar a disponibilidade hídrica e oferecer dados estratégicos para o Monitor de Secas, auxiliando na prevenção e no enfrentamento das secas. O sistema foi desenvolvido pelo Governo da Paraíba, por meio da Aesa, em parceria com o Banco Mundial e o projeto Cooperar.

Monitor das Secas – criado em 2014 como resposta à seca histórica que afetou o Nordeste, o sistema integra dados agrohidrometeorológicos, fornecendo informações mensais sobre as condições hídricas e auxiliando na gestão eficiente das secas.

Durante o evento, que termina na quarta-feira (6), cada estado vai apresentar o estágio atual de seus dados, discutindo possíveis melhorias, enquanto a Aesa detalhará as condições da Paraíba, incluindo o histórico de precipitação e recursos hídricos.