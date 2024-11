Detran-PB recebe Prêmio Senatran 2024 por iniciativas que combatem mortes

O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) foi o vencedor na Categoria I do Prêmio Senatran 2024, que reconheceu e premiou o órgão, na Instância Estadual, com maior número de lançamentos de iniciativas, novos produtos e resultados no cumprimento dos objetivos do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). A premiação foi entregue ao superintendente do órgão, Isaías Gualberto, nesta terça-feira (5), durante cerimônia em Brasília.

O concurso anual da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) é uma iniciativa do Ministério dos Transportes, por meio desse órgão, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de iniciativas, projetos e produções técnico-científicas voltados para a segurança no trânsito, guiados pelos objetivos do Pnatrans, de salvar vidas no trânsito.

Na cerimônia, o superintendente Isaías Gualberto representou a Associação Nacional do Detrans (AND) e parabenizou a todos que receberam essa premiação.

“Vocês ajudaram a salvar milhares de vidas de brasileiros. Todos os premiados são verdadeiros heróis sem capas. A Senatran também está de parabéns por essa importante iniciativa, que é o reconhecimento àqueles que trabalham por um trânsito mais seguro”.

Para ele, a premiação conquistada é um importante reconhecimento nacional do trabalho que o Detran da Paraíba vem realizando. “Isso é um incentivo para que a gente possa cada vez mais aumentar os esforços, buscando os resultados, que é exatamente a segurança viária do nosso Estado, a fim de salvar as vidas dos paraibanos”, acrescentou.

O superintendente Isaías Gualberto recebeu a premiação das mãos de Nayara Barros Coimbra, presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) de Goiás, representando o Fórum Nacional de Presidentes e Conselheiros de Trânsito (Focotran). Além dele, participaram da cerimônia a diretora de Operações, Roberta Neiva; a gerente de Educação para o Trânsito, Ariana Nogueira; e a coordenadora do Pnatrans, Greyce Santos.