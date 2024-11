Trânsito: ponte das Três Ruas proporciona fluidez ao bairro dos Bancários

Seguindo com o trabalho rotineiro de monitoramento e fiscalização do trânsito pela cidade, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) observou, no início da manhã desta segunda-feira (4), que a inauguração da Nova Ponte das Três Ruas já traz resultados positivos à mobilidade da região do bairro dos Bancários.

O novo acesso foi inaugurado pelo Governo do Estado na última sexta-feira (1º) e se conecta ao parque, de mesmo nome, entregue pela Prefeitura de João Pessoa há dois meses.

Agentes de mobilidade estiveram patrulhando a área entre o Parque das Três Ruas e, ainda, através das câmeras do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT).

Entre os logradouros monitorados pelas equipes operacionais, além da nova ponte que dá acesso a Rua Tabelião Estanislau Eloy (por trás da UPFB), também foi acompanhada a movimentação da principal dos Bancários, principalmente a Rua Empresário João Rodrigues Alves (entrada do bairro).

“Conseguimos constatar que já está ocorrendo o que prevíamos redução do congestionamento na principal do bairro, com a migração do fluxo interno pela Nova Ponte das Três Ruas. Seguiremos monitorando a região, inclusive, com os agentes de mobilidade em loco, para retirar qualquer dúvida que a população tenha a respeito da mobilidade na localidade”, ressaltou Expedito Leite Filho, superintende da Semob-JP.

De acordo com Sanderson Cesário, diretor de operações da Semob-JP, a expectativa do órgão é de que a rotina diária proporcione a cada dia uma melhor adaptação aos condutores que geralmente frequentam a região.

“Parte do público já está buscando esta nova rota, evitando transitar pelo corredor Sérgio Guerra. Vamos observar o comportamento nos próximos dias também e, caso precise, agiremos em pontos específicos”.