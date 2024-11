Nova obra da Câmara de João Pessoa recebe visita técnica

Nesta segunda-feira (4), o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Dinho Dowsley (PSD), recebeu o prefeito Cícero Lucena (PP) e secretários municipais para uma visita à obra da nova sede do Legislativo Municipal, na Rua das Trincheiras.

Sobre o andamento da construção, o prefeito afirmou: “É muito bom quando você participa de um projeto e vê que está dando certo, que vai entregar aquilo que foi pensado, dentro dos seus objetivos. Primeiro, um espaço digno para o trabalho dos representantes do povo, que nesse caso são os vereadores, para que tenham melhores condições de prestar serviço à população. Segundo, a visão da preservação e o estímulo para que, cada vez mais, tenhamos equipamentos públicos e privados no nosso Centro Histórico, na missão de preservar e dar vida a ele”.

O presidente Dinho Dowsley (PSD) ressaltou: “É importante que os secretários e o prefeito vejam o andamento da obra da nova sede da Câmara bem avançado, porque é a estrutura futura que vai receber os novos parlamentares e que está ajudando a manter no Centro Histórico da cidade o Poder Legislativo. É importante a nossa cidade ter uma melhor estrutura para receber a população. Estamos trabalhando para, em breve, entregar esse prédio”.

O vice-prefeito Leo Bezerra (PSB) salientou a necessidade da nova estrutura: “Quem sentia o dia a dia da Câmara Municipal sabe que ela já está pequena para a nossa população. Essa iniciativa merece aplausos à Câmara, que decidiu permanecer no Centro e preservar a nossa história. É uma satisfação grande estar hoje na condição de vice-prefeito, ter sido vereador, e saber que hoje João Pessoa está sendo bem cuidada”.

O secretário municipal de infraestrutura, Rubens Falcão, destacou sobre a construção: “Uma obra linda, uma obra limpa, unindo o histórico com o moderno. A Seinfra (Secretaria Municipal de Infraestrutura) participou dos projetos complementares e estamos aqui auxiliando na parte da engenharia. Essa obra vai servir para revitalizar o nosso Centro Histórico, juntamente com a Defensoria Pública, que vai funcionar aqui ao lado. Então, o Centro está começando a voltar à vida e, com órgãos públicos funcionando, logo mais os serviços vão retornar aqui. Já estamos discutindo com o presidente Dinho sobre um estacionamento, porque serão diversos órgãos no entorno”.

No dia 1º de fevereiro, foi aprovada a autorização de convênio do Executivo com o Legislativo para repasse de recursos destinados à construção. A solenidade de assinatura da ordem de serviço da obra de construção da nova sede aconteceu no dia 21 de dezembro de 2023.

A atual sede do Legislativo Municipal foi pensada na década de 1970, quando havia 12 vereadores. Considerando o estado atual e prevendo a expansão futura demandada pelo crescimento da cidade, que está prestes a atingir um milhão de habitantes, o projeto contempla a construção de um prédio com 32 gabinetes.