Natal Iluminado: Prefeitura de Campina Grande anuncia data do lançamento da programação

Uma coletiva de imprensa prevista para acontecer na manhã do próximo dia 14 de novembro, no Teatro Municipal Severino Cabral, vai marcar o lançamento da programação oficial do Natal Iluminado 2024. O prefeito Bruno Cunha Lima vai anunciar todas as datas da festa e apresentar a equipe responsável pelo evento.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE), Tâmela Fama, falou sobre o momento.

“Teremos um evento de mais de 40 dias, com estrutura maior e muitas novidades, a exemplo da mudança do nosso polo principal para o novo Parque Evaldo Cruz (Açude Novo)”, declarou.

Conforme Tâmela, também no dia 14 será apresentada toda a programação, além do mapeamento dos pontos que receberão decorações natalinas (principais avenidas da cidade, praças, parques e museus).

Depois da coletiva, no sábado, 16 de novembro, haverá um evento em comemoração ao Natal Iluminado. Será a passagem da Caravana da Coca-Cola, que vai percorrer as principais avenidas da cidade.

Licitação

No pregão realizado no último dia 31 de outubro a EIP – Serviços de Iluminação, com sede em Campina Grande, foi a empresa vencedora e realizará o evento. O Natal Iluminado 2024 custará R$ 2.520.000,00 milhões, R$ 170 mil a menos do que o investimento feito em 2023.