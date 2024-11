Nesta segunda-feira (4), estreou o quadro “Memória” na Caturité FM, fruto de uma parceria entre a Rede Ita, o portal ParaibaOnline e a emissora de rádio. A série que já existe na TV, agora é retransmitida semanalmente na rádio Caturité e repercutida no portal de notícias.

Apresentada pelos historiadores Vanderley de Brito e Ida Steinmuller, do Instituto Histórico de Campina Grande, o quadro compartilha fatos históricos e momentos marcantes da cidade com os ouvintes do Jornal da Manhã e do programa Conexão Caturité.

O primeiro episódio trouxe à tona a edificação da Igreja Matriz de Campina Grande, revelando detalhes sobre o processo de construção e ampliação do templo que simboliza a fé da cidade desde os primeiros habitantes.

A chegada da Igreja Católica em Campina Grande remonta ao início de 1698, quando um frade franciscano, convidado pelo capitão Teodoro de Oliveira Ledo, deu os primeiros passos para criar uma missão católica na aldeia indígena que ocupava a região. Em 1701, uma carta régia ordenava a construção de uma igreja no local, mas o templo só seria erguido muitos anos depois, em 1759, sob o governo do Marquês de Pombal.

Apesar das mudanças ao redor, a imponência da Igreja Matriz permanece um símbolo da fé e da história de Campina Grande.

Assista ao episódio completo que foi exibido na Rede Ita e conheça mais sobre a história da matriz.

*Vídeo: Rede Ita