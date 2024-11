IMP-JP reúne servidores de Recursos Humanos da Prefeitura e Câmara Municipal em workshop

O Instituto de Previdência do Município (IPM-JP) realiza nesta terça-feira (5) o III Workshop Previdenciário voltado aos servidores do Recursos Humanos (RHs) das Secretarias Municipais e da Câmara de João Pessoa. O evento será aberto às 10h, no Auditório do IPM-JP, localizado nas dependências do Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRMPI), no bairro do Altiplano Cabo Branco.

Segundo a superintendente do Instituro, Caroline Agra, foram convidados para participar do encontro os servidores dos RHs da Câmara Municipal de João Pessoa, Procuradoria-Geral do Município (PGM), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e secretarias municipais de Saúde, de Educação e da Administração.

Conforme explicou, esse treinamento é mais uma ação da Escola Previdenciária do IPM-JP que se consolidou no cronograma anual do Município para realizar atualizações de conhecimento sobre a legislação previdenciária.

“O treinamento ajudará as equipes de RH a compreenderem os processos previdenciários com mais precisão, evitando erros que podem resultar em prejuízos financeiros, atrasos na aposentadoria ou problemas futuros para os servidores”, destacou, ressaltando que um setor de Recursos Humanos bem treinado agiliza os processos internos, garantindo que tudo ocorra de forma mais rápida e dentro das normas legais, já que o não cumprimento das regras previdenciárias pode causar sérios prejuízos tanto para administração como para os servidores.

“Em resumo, o treinamento previdenciário para os RHs da Prefeitura de João Pessoa promove uma gestão mais eficiente, reduz riscos legais e financeiros, melhora o atendimento aos servidores e garante que a prefeitura cumpra com suas obrigações previdenciárias de forma segura e responsável”, finalizou.

Serviço – O Instituto de Previdência do Município (IPM) é a autarquia responsável por gerir a previdência do quadro efetivo de funcionários da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A sede está localizada à Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, número 166, Centro. Mais informações pelo telefone 3213-4647 ou WhatsApp 3222-1005.