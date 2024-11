Prefeitura de João Pessoa inscreve para curso gratuito de Operador de Máquinas Pesadas

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), está com inscrições abertas para curso gratuito de Operador de Máquinas Pesadas.

A oportunidade é voltada para homens e mulheres. Não há exigência de escolaridade e nem é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O curso é oferecido dentro do conjunto de ações do programa ‘Eu Posso Aprender’, promovido pela Sedest, em parceria com a Qualifica Cursos. A capacitação é voltada para quem pretende trabalhar operando máquinas como empilhadeira, motoniveladora, trator agrícola, pá carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica.

As inscrições acontecem até dia 20 de novembro, por meio do link https://chat.whatsapp.com/CPICwoj6kPhGmR1WW3dSOC ou de forma presencial na Secretaria de Agricultura, localizada no Centro Administrativo Municipal (CAM) – que fica na Rua Diógenes Chianca, 1.777, em Água Fria. O atendimento ao público é das 8h às 14h.

As aulas e as apostilas do curso são gratuitas. O aluno só pagará a taxa única para obtenção da carteira de operador no valor de R$ 150. Ainda não há previsão para o início das aulas.