Podcast: saiba tudo sobre a cultura do mamoeiro

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité , o professor de agroecologia e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros apresentou dicas essenciais sobre os tratos culturais na cultura do mamoeiro.

Ele destacou a importância da adubação orgânica, o manejo da supervisão e o cuidado com orientações e doenças, como o mosaico do mamoeiro e a mancha anelar.

Fábio enfatizou que, para manter a qualidade da produção, é necessário um monitoramento semanal das plantas, eliminando frutos defeituosos e usando métodos de controle integrado de planejamento, priorizando técnicas preventivas e produtos orgânicos.

Ao final, ele convidou os ouvintes para o evento Agrotec, em Lagoa Seca, onde haverá mais informações e orientações para agricultores.

Ouça o podcast abaixo