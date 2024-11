Expo Favela: Sebrae-PB disponibiliza orientações para empreendedores, em João Pessoa

Empreendedores de várias comunidades de João Pessoa participam, até este domingo (3), da segunda edição da Expo Favela Innovation Paraíba.

O evento, que começou na sexta-feira (1º), está sendo realizado pela Central Única das Favelas (CUFA), na Usina Cultural Energisa, em Tambiá, e tem o apoio institucional do Sebrae/PB e do Governo do Estado.

Durante a programação, o público tem acesso a orientações e capacitações sobre empreendedorismo e economia criativa.

A proposta da Expo Favela é divulgar os pequenos negócios existentes nas periferias, sendo a maior parte deles voltados à economia criativa, sobretudo com a arte, o artesanato e a música. De acordo com o diretor financeiro do Sebrae/PB, Neto Franca, a instituição tem apoiado a iniciativa desde a primeira edição, levando conhecimento sobre gestão e planejamento de negócios para este público.

“Esse é um segmento importante através das oportunidades que tem recebido para estimular o empreendedorismo nessas comunidades e mostrar o potencial que essas pessoas têm. O Sebrae está presente para apoiar e dar oportunidade de crescimento nos negócios para aqueles que mais precisam. O evento é uma oportunidade deles mostrarem os seus empreendimentos e o que são capazes de realizar”, disse o diretor.

O estande de atendimento do Sebrae/PB atende ao público até este domingo, das 14h30 às 20h.

A presidente da CUFA, Kalyne Lima, destacou o evento como uma forma dos empreendedores das comunidades mostrarem a diversidade dos produtos, sua criatividade e perspectivas de futuro para desenvolver seus pequenos negócios e, consequentemente, transformar a realidade da comunidade onde vivem.

“Aqui nós mostramos a potência que é a favela, a criatividade dessas pessoas, as oportunidades que elas têm de se desenvolver, buscar parcerias e crescerem enquanto comunidade engajada e empreendedora”, acrescentou.