Veja os horários de missas neste ´Dia de Finados´ em Campina Grande

Neste dia 2 de novembro, a Igreja Católica celebra a “Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos”, um momento de oração e lembrança pelos que já partiram.

Em Campina Grande, a Catedral Diocesana realizará missas especiais: uma às 6h30 na Cripta e outra às 17h, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos.

Este dia é dedicado a lembrar e rezar com saudade, enfatizando a vida após a morte, conforme a vitória de Cristo em sua Ressurreição.

O Catecismo da Igreja destaca a tradição de venerar a memória dos falecidos, uma prática que remonta aos primeiros tempos do cristianismo.

Confira os horários das paróquias de Campina Grande:

PARÓQUIAS DA FORANIA CIDADE LESTE:

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição – Catedral

06h30 e às 17h.

Capela de Nossa Senhora do Carmo – Centro

09h – Missa.

– Paróquia de São João Maria Vianney e São Sebastião (Seminário Diocesano)

08h – São Sebastião e 19h30 Seminário

– Paróquia de São Judas Tadeu (Nações)

08h – na Igreja Matriz

– Paróquia de São José (José Pinheiro)

06h e 17h no Cemitério do José Pinheiro e 19h na Matriz.

– Paróquia de Santo Antônio (Santo Antônio)

07h e 17h Missa na Matriz

– Paróquia do Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus (Monte Castelo)

7h e 19h30 Matriz.

– Paróquia de Santa Teresinha (Massaranduba-PB)

8h e 19h30 – Missa De Finados na Matriz

16h – Missa de Finados no sítio Cacheira do Gama

PARÓQUIAS DA FORANIA CIDADE NORTE:

– Paróquia de Nossa Senhora de Fátima (Palmeira)

17h Missa na Matriz;

07h, 10h e 17h Missa na Capela ao lado do Cemitério do Monte Santo;

08h e 16h Missa no Cemitério do Araxá.

17h30 – Capela de Santo Afonso

10h – missa no Santuário da Divina Misericórdia, Cuités.

– Paróquia de São Francisco de Assis

06h – Mosteiro das Clarissas (Centro)

09h e 19h Matriz (Convento da Conceição)

– Paróquia de Nossa Senhora do Rosário – (Bairro da Prata)

10h e 17h30 Igreja Matriz do Rosário;

17h Capela do João Moura

– Paróquia de São Cristóvão (Centenário)

08h e 17h – Missa na Matriz

19h30 – N. Sra de Fátima

– Paróquia de Santa Rosa de Lima (Santa Rosa)

7h – Santa Missa na Igreja Matriz (Liturgia da comemoração dos fiéis defuntos)

11h – Santa Missa na Igreja Matriz (canto gregoriano / liturgia da comemoração dos fiéis defuntos)

– Paróquia do Senhor do Bonfim (Jenipapo)

7h30 missa na Comunidade S. Pedro e S. Paulo (Cuités);

9h30 Matriz do Senhor do Bonfim.

PARÓQUIAS DA FORANIA CIDADE OESTE:

– Paróquia e Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Bodocongó)

6h – Missa no Cemitério de Bodocongó;

17h – Missa na capela de Santo Afonso;

19h – Missa no Santuário.

– Paróquia de São José (Distrito de São José da Mata)

09h e 16h30 na Matriz

19h30 – Comunidade Campo d’Angola

– Paróquia de São Pedro (Severino Cabral)

7h na Igreja Matriz

– Paróquia de Jesus Libertador (Malvinas)

8h – Matriz, 18h – N. Sra. Dores e 19h30 – Santo Expedito

– Paróquia da Sagrada Família (Rocha Cavalcante)

8h Matriz e 10h Aparecida.

– Paróquia de Nossa Senhora Aparecida (Presidente Médice)

8h e 19h30 Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida;

17h Missa Com. Santíssimo Salvador;

19h30 Missa Com. Sto Antônio.

– Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Acácio Figueiredo)

17h na Matriz

– Paróquia de Nossa Senhora das Dores e São Lucas (Estreito)

7h30 da manhã no cemitério de São Benedito Catolé de Boa Vista;

16h Missa na Igreja Nossa Senhora do Desterro;

19h30 Missa na Comunidade São José Operário no endereço: Rua José Alves do Nascimento 997c Portal Campina.

PARÓQUIAS DA FORANIA CIDADE SUL:

– Paróquia de Nossa Senhora das Graças (Liberdade)

8h na Igreja Matriz;

– Paróquia de São Francisco (Cruzeiro)

07h30h Missa na Matriz

– Paróquia e Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Catolé)

16h Santuário do Sagrado Coração de Jesus;

16h Missa no São Vicente de Paulo.

– Paróquia da Santíssima Trindade (Catolé)

09h Capela de São José;

11h e 17Missa na Matriz;

19h30 Santa Teresinha

– Paróquia de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima (Aluízio Campos)

09h Missa nas Lourdinas;

11h Missa na Matriz

– Paróquia da Imaculada Conceição (Ligeiro)

17h – Missa no Cemitério a Viagem, BR-104, Queimadas – PB

19h30 – Missa em Santa Maria Goretti e na Matriz

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Distrito de Galante)

8h e 16h na Matriz