Prefeitura de Campina Grande decreta luto de três dias pela morte de Edvan Leite

O prefeito Bruno Cunha Lima decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito de Boa Vista Edvan Pereira Leite, 86, neste sábado, 2.

Natural de Campina Grande, Edvan exerceu vários cargos públicos na cidade ao longo de 35 anos, como secretário municipal, vereador, presidente da então Companhia de Eletricidade da Borborema (CELB).

De acordo com Bruno Cunha Lima, mais que um homem respeitado por sua forma zelosa à frente da gestão pública, Edvan Leite construiu um legado de competência e êxito em todos os cargos que assumiu – por último, o de prefeito de Boa Vista, município do qual foi o primeiro gestor, em 1997.

O velório do corpo de Edvan Pereira Leite ocorre neste sábado, às 9h, na Fazenda Monte Videl, em Boa Vista, com sepultamento previsto para as 17h no Cemitério São Miguel.