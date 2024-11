Ponte das Três Ruas: prefeito de João Pessoa enaltece parceria com o estado

Em setembro, a Prefeitura de João Pessoa entregou o Parque das Três Ruas, com espaços de lazer e convivência no bairro dos Bancários. Nesta sexta-feira (1º), o Governo da Paraíba inaugurou a ponte Engenheiro Serafim Rodriguez Martinez, que se conecta ao parque para ligar os Bancários à Cidade Universitária.

As duas intervenções, segundo o prefeito Cícero Lucena, representa o símbolo maior da parceria entre os governos municipal e estadual.

Ao lado do governador João Azevêdo, do vice-governador Lucas Ribeiro, do vice-prefeito Leo Bezerra e de diversas autoridades, Cícero Lucena esteve presente na solenidade de entrega da obra, considerada uma das mais importantes para a mobilidade urbana de João Pessoa, com investimento de R$ 15 milhões do Governo da Paraíba.

“Isso é que é importante, é a parceria, Governo do Estado e Prefeitura de João Pessoa, cada um fazendo a sua parte, complementando as ações, trazendo sempre a melhoria da mobilidade da nossa cidade”, destacou Cícero Lucena.

“No transporte coletivo dos quatro grandes corredores da nossa cidade, bem como os cinco terminais de integração, que em breve estarão entrando em processo de licitação”, concluiu.

A Ponte das Três Ruas liga as ruas General Alfredo Floro Cantalice e Bancário Waldemar de Mesquita Accioly, ambas no Parque das Três Ruas, à rua Tabelião Estanislau Eloy (que contorna a UFPB), uma solução estratégica para desafogar o trânsito naquele bairro. A ponte possui 80 metros de comprimento, 15 metros altura e 25 metros de largura e também foram construídas duas rotatórias, uma na avenida por trás do Campus da Universidade Federal e outra nos Bancários, o que vai facilitar o tráfego de veículos nos dois sentidos. O trecho total tem 160 metros em pista dupla.

“Uma obra sonhada há muito tempo pela população, que numa feliz coincidência, temos um Estado junto com a prefeitura realizando uma obra que ficou completa agora. Celebrar isso aqui, porque quem estava nas Três Ruas e precisava se deslocar até o Hospital Universitário, tinha que enfrentar todo aquele fluxo da principal dos Bancários – agora tem esse acesso rápido. Uma grande obra de mobilidade, junto com um belo parque”, afirmou o governador João Azevêdo.

O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que poucos dias após a eleição municipal, Prefeitura e Governo do Estado seguem entregando obras em conjunto e pensando a cidade de João Pessoa.

“Como eu sempre digo, nós temos um projeto para a cidade, diferente de muitos que fazem uma chapa para concorrer a uma eleição ou para tentar ganhar uma eleição. Nós temos um projeto para a cidade, um projeto para o estado, que é capitaneado pelo governador João Azevêdo e pelo prefeito Cícero Lucena, numa parceria de gestão para melhorar a vida das pessoas”, avaliou.

Homenagem

A Ponte das Três Ruas recebe o nome de Serafim Rodriguez Martinez, primeiro diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Em memória, sua filha Silvia Boto Targino agradeceu à homenagem.

“Feliz a família que vê o seu patriarca, mesmo depois de morto, receber reconhecimento da sociedade com relação às obras executadas no curso de sua vida profissional. Serafim foi um homem muito simples, nunca gostou de ostentação, sempre muito humilde, mesmo ocupando cargos relevantes de comando no Executivo do Estado”, destacou.