Podcast: Associação traz dicas essenciais para saúde dos idosos

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, Romualdo Figueiredo e a pedagoga e especialista em políticas públicas, Cris Rego, abordaram temas de grande relevância para os idosos.

Romualdo, diretor do Congresso Nacional dos Aposentados e Pensionistas em Salvador, reforçou o compromisso da associação em luta pelos direitos dos aposentados e idosos, destacando a parceria para uma ação social de prevenção ao câncer de próstata no próximo dia 7 de novembro, com apoio da FAP e de Derlópidas Neves.

Cris Rego ressaltou a importância de os idosos conhecerem e exigirem seus direitos, garantidos pelo Estatuto do Idoso, como gratuidade em transportes e acesso a espaços culturais e de lazer.

Ela também enfatizou a necessidade de mobilização para fortalecer a garantia de direitos, incentivando a participação popular e a atuação coletiva na defesa da saúde, educação e Previdência Social para a terceira idade.

Ouça o podcast completo abaixo