Vice-governador destaca a importância do Sistema Único de Segurança Pública

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), esteve nessa quinta-feira (31) em Brasília representando o governador, João Azevedo (PSB), para participar da reunião com o presidente Lula (PT), na qual foram debatidas as propostas de mudanças nas políticas de segurança pública no país.

De acordo com o vice-governador, a intenção do Governo Federal é integrar as polícias, reforçar o Sistema Público de Segurança Pública (SUSP) e aumentar as responsabilidades da União no combate à criminalidade.

“Eu representei o governador João Azevêdo na primeira reunião, que aconteceu no Palácio do Planalto para debater propostas e encaminhar medidas para aperfeiçoar a integração federativa no combate ao crime organizado”, disse.

O vice-governador ressaltou que o presidente Lula discutiu em conjunto com os governantes, as diferentes perspectivas sobre a segurança pública no país, fazendo um enfrentamento eficiente do crime organizado com a maior participação do governo federal, porém respeitando as individualidades de cada estado.

“A PEC busca consolidar três pilares essenciais, entre eles, o principal de incluir na Constituição Federal, o SUSP, que é Sistema Único de Segurança Pública, uma estrutura normativa inspirada em modelos já consagrados, a exemplo do Sistema Único de Saúde e o Sistema Nacional de Educação”, enfatizou.

Ele destacou ainda que a proposta tem ainda como intenção padronizar protocolos, dados e estatísticas e que atualmente, cada unidade federativa tem seu próprio sistema de antecedentes criminais e formatos distintos de boletins de ocorrência, de mandados de prisão, o que resulta em 27 versões diferentes de informações que são cruciais.

“Com esse sistema único é um passo importante para ser dado para que o cidadão tenha cada vez mais segurança no Brasil”, avaliou Lucas Ribeiro.