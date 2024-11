Sebrae orienta empreendedores para participarem do “Desafio Cidade Inovadora”

O Sebrae/PB tem realizado diversas ações, como palestras, parcerias e encontros temáticos, enquanto instituição participante do Hub Farol Digital, para incentivar os empreendedores a participarem dos editais e projetos de inovação.

A mais nova iniciativa é o edital “Desafio Cidade Inovadora”, da Prefeitura de João Pessoa. As startups interessadas têm até o dia 12 de novembro para participar com seus projetos.

“O Sebrae, juntamente com o Farol Digital, tem o intuito de incentivar a produção de ideias e projetos com o foco no desenvolvimento da inovação em João Pessoa, buscando parcerias e promovendo capacitações para os empreendedores”, disse a analista técnica do Sebrae/PB, Rafaella Catão. Ela destacou que com o apoio da instituição no Desafio Cidade Inovadora houve aumento no número de empresas inscritas para participar.

O edital do Desafio Cidade Inovadora é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) e da Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (Inovatec).

As startups que queiram submeter suas propostas devem apresentar ideias de soluções para demandas nas áreas de Mobilidade Urbana, Segurança Pública, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no link https://www.inovatecjp.com.br/editais/.

Para a secretária executiva da Secitec, Danyele Raposo, essa parceria entre a Prefeitura e o Sebrae/PB fortalece mais uma vez o empreendedorismo local focado na inovação.

“O apoio do Sebrae fortalece o incentivo ao empreendedorismo local impulsionando a criação de soluções inovadoras nas áreas de mobilidade, segurança, desenvolvimento social e meio ambiente. Juntos, estamos a construir uma cidade mais inovadora e alinhada com as demandas reais da nossa capital, oferecendo oportunidades de transformação para os empreendedores de João Pessoa”, acrescentou.

Ao todo, serão selecionados quatro projetos de startups e cada uma receberá um incentivo de R$ 16 mil para desenvolver a sua proposta.