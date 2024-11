ParaibaOnline, Rede Ita e Caturité FM firmam parceria de conteúdo

A rede Ita (antiga TV Itararé), canal 18.1, firmou esta semana uma parceria com o ParaibaOnline em termos de conteúdo.

A primeira etapa dessa parceria é a reprodução de quadros do programa Diversidade, apresentado há quase duas décadas na Rede Ita, na Rádio Caturité FM (104.1), nos programas Jornal da Manhã e Conexão Caturité, apresentados das 6h às 9h horas, e das 11h às 13h, diariamente, cuja condução editorial é realizada pelo ParaibaOnline.

O quadro Memórias, por exemplo, apresentado pelos historiadores Vanderley de Brito e Ida Steinmuller, será levado ao ar semanalmente na Caturité FM, no Jornal da manhã.

Será uma oportunidade de o ouvinte escutar histórias e fatos marcantes da cidade, ou assisti-los novamente, caso já tenha visto a exibição inédita na Rede Ita.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, Vanderley falou sobre a reprodução do quadro no rádio.

“Esse quadro já existe na Rede ITA. Foi idealizado por Saulo Queiroz. Ele entrou em contato conosco, comigo e com Ida, e fizemos uma reunião online, quando ele nos convidou para assumir o Memórias, que vem no sentido de contar episódios da história de Campina Grande de uma forma mais suave, interessante, para gerar exatamente esse sentimento de pertencimento com a cidade. As pessoas conhecem os fatos sem aquele rigor, sem aquela coisa muito histórica, é mais lúdico,” explicou Vanderley.

Entre as histórias mais marcantes, que serão agora reproduzidas no Jornal da Manhã, estão a lenda urbana do “Papa Figo de Bodocongó”, o “Jacaré do Açude Velho”, e a história do cemitério das Boninas.

O Jornal da manhã vai ao ar da segunda-feira ao sábado.

Os quadros inéditos são levados ao ar no programa Diversidade, da segunda a sexta-feira, às 18 horas, no canal 18.1. Disponível também no canal do Youtube da Rede Ita.