Podcast: almofadas podem transformar o ambiente; confira dicas

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo deu dicas sobre como escolher e usar almofadas para transformar a decoração dos ambientes.

Ela destacou que as almofadas são elementos versáteis e acessíveis, ideais para renovar o visual de salas, quartos e até áreas externas.

Ana sugeriu sugestões de núcleos, tamanhos e texturas para dar personalidade e conforto aos espaços.

Além disso, ela ressaltou que as almofadas podem ser trocadas conforme as estações do ano e até personalizadas para datas festivas, como Natal e Páscoa, trazendo charme e aconchego aos ambientes.

