Feriado de Finados em João Pessoa: o que abre e fecha neste sábado

Neste sábado, 2 de novembro, João Pessoa celebra o Dia de Finados com alterações nos horários de funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos.

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionam com horários variados. O Mangabeira e o Manaíra Shopping estarão abertos normalmente. O Shopping Tambiá funcionará das 9h às 20h, enquanto o Liv Mall terá sua praça de alimentação disponível das 12h às 22h. As lojas do Liv Mall estarão abertas das 13h às 21h, mas a alameda de serviços estará fechada. O Mag Shopping terá funcionamento normal, das 9h às 22h.

No Shopping Sul, as lojas funcionarão das 12h às 20h, com a praça de alimentação aberta das 11h às 22h. O Pirâmide Shopping terá sua praça de alimentação aberta das 11h às 21h, com lojas funcionando das 14h às 20h. Já o Pátio Altiplano terá lojas abertas das 13h às 19h e praça de alimentação das 12h às 20h. O Parahyba Mall funcionará das 10h às 22h. O Shopping Sebrae permanecerá fechado.

Transporte e Serviços

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana informou que os ônibus circularão com o quadro de domingo, disponibilizando 50 linhas e 130 veículos, realizando 1.085 viagens.

Os bancos não funcionarão neste dia, e as repartições públicas estarão fechadas, exceto para serviços essenciais. O feriado do Dia do Servidor Público foi transferido para o dia 1º de novembro.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, abrirá normalmente das 8h às 17h, com entrada até as 16h. O Tribunal de Justiça da Paraíba funcionará em escala de plantão. Já as agências dos Correios estarão fechadas e retomarão as atividades na segunda-feira (4).