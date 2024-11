Diretor executivo da Funjope ministra palestra na Expo Favela Paraíba

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, ministra, neste domingo (3), às 16h25, a palestra ‘Ferramenta Cultura como Mecanismo de Valorização dos Territórios’, durante a Expo Favela Innovation Paraíba 2024. O evento, que acontece desta sexta-feira (1) até o dia 3 de novembro, na Usina Cultural Energisa, é realizado pela Central Única das Favelas (CUFA) na Paraíba.

“A gente fica muito feliz, muito contente de poder estar junto com a Central Única das Favelas nessa grande ação que é a Expo Favela. Este é o segundo ano consecutivo que a Prefeitura de João Pessoa participa de forma ativa. A Funjope tem sido protagonista na política de valorização e de acolhimento de artistas da periferia, na maioria pretos e pretas. Temos feito editais muito focados nessa comunidade e nós temos a certeza de que nenhuma sociedade pode desqualificar, criminalizar as pessoas e os artistas que vivem em comunidades, que vivem na periferia”, avalia Marcus Alves.

Ele acrescenta que a Prefeitura de João Pessoa está cuidando, protegendo e estimulando a cultura e a arte que vêm da periferia. “A periferia é um lugar que tem muito empreendedorismo, muitas pessoas sérias, responsáveis e que têm trabalhado bastante para o desenvolvimento da nossa cidade, sobretudo, na área da cultura”, afirma.

Kaline Lima, presidente da CUFA Nacional, também ressalta a importância do papel do Município. “A Prefeitura de João Pessoa tem feito toda a diferença em projetos que impulsionam as favelas da capital, tanto na área de esportes, quanto empreendedorismo e, principalmente, na cultura. A Funjope é uma das grandes responsáveis por esse fomento e a gente entende que esse trabalho gera um impacto significativo nos territórios. Desde a pandemia, temos caminhado juntos com a Funjope e é sobre essa política pública que o painel se propõe a debater. Trazer para os participantes, informações importantes sobre as ações que contemplam essa população e como podemos ter acesso às oportunidades”, observa.

Com projeto da Favela Holding, a Expo Favela Paraíba é uma realização da CUFA Paraíba através do Centro Integrado de Favelas e Artes Urbanas (CIFAU). A produção executiva é da Campo Minado Produções e Guaríba Produções.

Nesta edição, o evento conta com o apoio institucional do Governo da Paraíba, através do Empreender-PB e Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do Estado da Paraíba (Secties), Sebrae e Prefeitura de João Pessoa.

A Expo Favela tem ainda patrocínio do Banco do Nordeste e apoio da Energisa PB, com cooperação da TV Globo, através das TVs Cabo Branco e Paraíba.