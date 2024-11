Campina Grande terá Tarifa Zero no Feriado de Finados e nos domingos de Enem

O Superintendente STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande), Victor Ribeiro, confirmou que o programa Tarifa Zero será ampliado para atender a população durante o feriado de Finados e os dois domingos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ação visa beneficiar não apenas os estudantes que realizarão a prova, mas também familiares e outros usuários do transporte público.

“Nesse sábado, no primeiro sábado de novembro, a gente vai ter o tarifa zero, que agora caiu dentro do feriado de Finados. Vamos ter também domingo, dia de Enem, transporte para todo mundo, não só para quem for fazer a prova, mas o pai quer levar o filho para o local da prova ou quer ir ao shopping. Quem ganha são as pessoas de Campina, então é um programa que ajuda muito. Temos a intenção de ampliar esse projeto para, quem sabe, oferecer o benefício aos domingos para lazer também,” afirmou Victor.

A STTP se prepara para lançar a Zona Azul Digital, uma inovação no estacionamento rotativo do centro da cidade, que busca modernizar o sistema e facilitar a rotatividade nas vagas de estacionamento.

“A concepção da zona azul digital é algo que a gente quer implementar até o final do ano, com uma proposta moderna e acessível,” explicou o superintendente.

Outro destaque é o avanço no projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que recebeu recursos iniciais de R$ 7 milhões e segue em fase de desenvolvimento do projeto executivo, previsto para ser apresentado ao Ministério de Transportes até março do próximo ano.

Com essas iniciativas, Campina Grande investe na ampliação de sua rede de mobilidade urbana, priorizando acessibilidade e inovação para a população.