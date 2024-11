A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), iniciou, nesta quinta-feira (31), as obras de recapeamento asfáltico na rua Damasco, no Jardim Quarenta e Santa Rosa, zona sul da cidade. Ao todo, serão 719 metros de extensão de pista recapeada na via, o que vai totalizar mais de 10 mil metros quadrados de asfalto recapeado. O valor investido na obra será de R$ 769 mil.

Antes da aplicação do asfalto, são feitos os serviços de fresagem da via, que é um processo de remoção de camadas do revestimento asfáltico antigo de uma rua, com o objetivo de preparar a superfície para a aplicação de uma nova camada de asfalto. O trabalho será realizado no período noturno.

De acordo com o planejamento da obra, o terreno que deve receber recapeamento compreende o trecho após o entroncamento com a Avenida Almirante Barroso, no Jardim Quarenta, até a rua Presidente Costa e Silva, no bairro Santa Rosa, zona sul de Campina Grande.

Após o serviço de aplicação da camada asfáltica ser finalizado, a via entrará no cronograma para receber as sinalizações horizontais, no padrão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A previsão de conclusão da execução da obra de recapeamento asfáltico da rua é até segunda-feira (4), a depender do fluxo de trabalho.

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) irá acompanhar o desenvolvimento da obra e, além disso, os agentes de trânsito da superintendência estarão presentes para orientar os condutores e os pedestres sobre as melhores rotas de desvios para evitar congestionamentos e a possibilidade de acidentes.

Essas medidas irão garantir fluidez no tráfego, a mobilidade urbana eficiente e a segurança viária de condutores e pedestres na região onde haverá as obras de recapeamento asfáltico.