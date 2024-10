Vereador pessoense critica aumento de impostos na Paraíba

O vereador Carlão (PL) defendeu a diminuição do estado e criticou o constante aumento de impostos, durante pronunciamento na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). O parlamentar foi o terceiro orador na sessão ordinária desta terça-feira (31).

“Faço novamente a fala que venho fazendo nos últimos tempos. Por que o estado insiste em querer cobrar mais impostos? Por que não existe política de redução de custos, de valorização de dinheiro do contribuinte? Por que a gente permite cada vez mais que o estado cresça e o humano diminua? Por que a gente aceita que a carga tributária continue aumentando, que a gente trabalhe para custear o estado, que deixa muito a desejar na saúde, na educação, na infraestrutura da cidade?”, indagou Carlão, citando estudo realizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), de 2023, que diz que o brasileiro precisa trabalhar quatro meses e 27 dias para pagar os impostos.

O parlamentar criticou a volta do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (DPVat), extinto em 2020, que voltará a ser cobrado em janeiro de 2025 no país. “Um seguro que não assegura ninguém, que não tem competitividade, empurrado goela abaixo”, criticou, salientando que as pessoas não aguentam pagar mais impostos.

“A gente precisa refletir e não permitir que se aumente um real sequer de impostos na cidade, no estado, na união. Já basta, já somos escravos deles. Imagine o que você faria com quatro meses a mais do seu trabalho. Não é só pelos 50 reais do DPVat, é que a população não aguenta mais esse chicote que está na mão do estado, que não pode ir aumentando o seu tamanho e chicoteando aquele que faz com que ele funcione. Quem faz o estado funcionar é o setor produtivo. Não é o estado que ajuda o setor produtivo, é o setor produtivo que sustenta o estado”, defendeu Carlão