Vereador diz que meio ambiente de João Pessoa tem sofrido com descaso

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), nesta quinta-feira (31), o vereador Milanez Neto (MDB) afirmou que o meio ambiente da capital tem sofrido com o descaso. Segundo ele, as fiscalizações aos empreendedores não são tão duras quanto as feitas aos moradores.

O parlamentar citou as recentes notícias do despejo de um esgoto na orla de João Pessoa, em Manaíra.

“Por que a fiscalização ao empreendedor não ocorre, mas a fiscalização a um morador comum acontece? Como é que João Pessoa amanhece, mais uma vez, com o despejo de um esgoto na frente de todos e nada é resolvido? E é o mesmo discurso. Quando se mostra [o problema], vem a desculpa de que é um esgoto clandestino, a Cagepa (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) joga a culpa para a Semam (Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa) e a Semam joga para a Cagepa. É a praia de Manaíra que, em mais uma semana, está imprópria para banho. Mas, o meio ambiente da cidade está muito bem, desmatando o Jacarapé e, estranhamente, depois do Plano Diretor, o Portal do Sol é um canteiro de obras”, criticou.

Para Milanez, quanto ao meio ambiente, “tudo vai acontecendo em desencontro ao que a cidade precisa e espera”.

“Nós desejamos que João Pessoa volte a ser a cidade mais verde do mundo, como foi há 25 anos. Esperamos uma orla marítima limpa e organizada para que essa cidade, que é tão visitada hoje, possa ter o direito de usufruir dessa orla. Esperamos saber que os rios de João Pessoa estão sendo respeitados e cuidados, e não que estão sendo destruídos com a conivência do poder público”, enfatizou.

Ele também destacou: “Muitos cidadãos já foram duramente autuados pela Secretaria de Meio Ambiente, mas muitos outros grandes empreendimentos, que vão de encontro ao meio ambiente da nossa cidade, não são sequer fiscalizados. E o resultado, quem vai pagar? Qual o resultado disso ao longo do tempo? Infelizmente, para alguns tudo se pode, mas para a maioria nada se pode”.

Odon Bezerra (PSB) parabenizou a preocupação de Milanez com as praias de João Pessoa e afirmou amar tanto quanto ele a cidade. Sobre o despejo de esgoto em Manaíra, Odon Bezerra relatou:

“Ontem, logo que vi a denúncia, liguei para o doutor Marcelo, da Sudema (Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba), e ele me disse que estava providenciando e investigando. Tiveram que botar um robô, que detectou um novo empreendimento que estava sendo erguido a três ou quatro quilômetros da praia e que estava jogando esgoto. Então, o poder público não esta inerte a essa preocupação. Infelizmente, as novas construções que são feitas à distância da praia estão ligando esses esgotos. Todas as forças estão sendo empreendidas, inclusive, com multas altíssimas”.

Já o vereador Renato Martins (Avante) ressaltou:

“A Praia do Sol é talvez a mais bonita do Brasil, fica numa capital, tem contornos, tem falésia, e está tendo um investimento exemplar do prefeito Cícero (PP). É um programa que envolve desenvolvimento econômico e preservação ambiental para o turista e para o morador. A Praia do Sol será a mais aprazível do Brasil em um curto espaço de tempo”. Renato Martins afirmou compreender o papel da oposição e sua importância para garantir que a execução do projeto tal qual se está planejando.