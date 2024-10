Secovi-PB aponta expectativas para o segundo mandato de Bruno Cunha Lima

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, falou sobre as expectativas do setor imobiliário para o segundo mandato do prefeito Bruno Cunha Lima.

Feitosa destacou que o setor enfrentou dificuldades nos últimos anos, especialmente quanto ao diálogo com a gestão municipal.

Ele apontou a necessidade de uma relação mais próxima e transparente, focada na correção de questões relacionadas à tributação, como o ITBI, IPTU e ISS, que impactam diretamente o mercado de imóveis.

Feitosa ressaltou ainda a importância de o setor imobiliário ser valorizado pelo seu papel na economia da cidade e defendeu um diálogo pautado na ética e em soluções técnicas que beneficiem tanto o setor quanto a arrecadação pública.

